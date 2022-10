Mamá anuncia que ya no comprará más regalos de Navidad y toma particular decisión con sus hijos

Una mujer británica de 51 años, la cual es conocida en redes sociales por entregar datos para ahorrar dinero, anunció que no comprará más regalos de Navidad, afirmando que eso genera “estrés y deudas”. Además, dio a conocer que tomó una particular decisión al respecto con sus hijos.

La decisión de la mujer

La madre, identificada como Heidi Ondrak, señaló que llegaba a gastar hasta cerca de mil dólares en regalos de Navidad para su familia.

Sin embargo, ahora tomó una decisión al respecto. “La tradición de regalar es una locura, no necesito nada, tampoco la mayoría de los adultos. ¿Cuál es el punto del estrés y de acumular deudas solo por un día del año? No soy religiosa y Santa no es real, todo es una gran construcción de marketing para hacernos sentir obligados a gastar dinero”, afirmó al sitio web NeedToKnow.online.

En ese sentido, afirmó que “no vale la pena arruinarse por un día. La Navidad no se trata de consumo y codicia, el marketing solo nos hace creer eso y nuestros hijos son el objetivo. Me niego a gastar mi dinero jugando en esto por más tiempo”.

Por último, la mujer señaló que sus hijos de 15 y 13 años serán la única excepción ya que recibirán regalos de Navidad, pero bajo una condición: solamente serán objetos adquiridos en tiendas benéficas y con un presupuesto máximo de 220 dólares.

“Mis hijos quieren ropa y productos electrónicos, compraré tabletas y teléfonos reacondicionados en línea y ropa”, concluyó.

.