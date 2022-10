“Te la regalo con todo mi amor”: Cecilia Bolocco tuvo un especial gesto con una seguidora que fue víctima de un robo

Cecilia Bolocco tuvo un noble gesto con una mujer tras contarle que fue víctima de un robo de una cartera de su línea de productos.

La historia se dio en medio de la última transmisión que realizó la exMiss Universo en su cuenta de Instagram, en donde no pudo ser indiferente a la injusticia que sufrió su fanática.

“Me asaltaron y me llevaron mi cartera regalona bandolera plateada. La he buscado en Falabella pero ya no la tienen”, leyó la diseñadora.

Tras dar a conocer la desgracia, la animadora de Canal 13 no dudó en reaccionar y atinó a regalarle su propia cartera de la colección.

“No te lo puedo creer que te robaron tu cartera, la bandolera plateada. Déjame ver si la tengo. ¿Sería esta? Cuéntame si es esta porque es la mía pero yo te la regalo con todo mi amor”, indicó.

Posteriormente, le hizo un llamado a esta cibernauta para que se contactara con ella lo más pronto posible y lograr un acuerdo para hacer llegar su nueva cartera.

“Si esta es tu cartera, yo te la voy a regalar en para que la tengas de nuevo porque no puede ser que te la hayan robado”, concluyó y siguió mostrando parte de su colección de ropa.