“Estoy seguro que desde el cielo tu mamá celebra con nosotros”: hijo de Javiera Suárez cumplió 6 años y su expareja escribió emotivo mensaje

Durante la jornada de este jueves, Pedro Milagros, el hijo de Javiera Suárez y Cristián Arriagada celebró su cumpleaños número seis, y en este contexto, es donde el médico decidió escribir un emotivo mensaje recordando a su fallecida pareja.

A través de su cuenta de Instagram, el profesional de la salud felicitó a su retoño: “Feliz cumpleaños a mi Pedrito Milagros”, partió diciendo.

“Ya son 6 años y me cuesta creer lo grande que estás y lo rápido que pasa el tiempo. No me quiero perder un día de tu vida. Estoy seguro que desde el cielo tu mamá hoy celebra con nosotros”, aseguró de forma tierna.

Cabe recordar que la periodista falleció en junio del 2019 tras perder la batalla contra el cáncer, y desde ese entonces, su expareja ha mantenido vivo su recuerdo escribiendo algunos mensajes en sus redes sociales.