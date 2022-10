¿Legalmente Naya?: Influencer admitió que está pensando estudiar para ser abogada

La influencer Naya Fácil se dedicó a responder las preguntas de sus “facilines” en sus historias de Instagram. Ellos tenían dudas de diversos temas, desde su rifa hasta temas muy personales sobre los difíciles momentos que ha pasado. Uno de los temas que salió a colación es si está pensando en estudiar.

“¿Saben qué?, este último tiempo, estoy bastante pensando en estudiar porque igual tengo harto tiempo y qué mejor que trabajar eso (apuntando a su cabeza) y no sé estoy como ‘¿Será muy difícil estudiar para abogada?’”, declaró Nayita.

“¿Por qué dices que estudiarías? Si te matriculas y dejaras de ir como todo lo que haces Nayita?’ Sí por eso igual, siento que pa qué nos vamos a mentir, ¿Pa qué?, yo igual dejo todas las cosas a mitad de hacer entonces tengo que pensarlo muy bien”, se sinceró la figura de las redes sociales.

Además, le preguntaron en qué trabaja, a lo que ella respondió que trabaja de floja y que había nacido para ser floja, incluso a sus 24 años sigue flojeando, admitió. Ante la pregunta si terminó cuarto medio, Naya no se aguantó la risa y respondió, “¿Qué me ves muy pava o qué? ¿Qué pasa? (risas) sí, sí lo terminé, terminé un cuarto medio con un técnico en administración de empresas y no repetí ningún curso, nunca”, aclaró.