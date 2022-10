Adriana Barrientos se salvó de ser asaltada en el Parque Arauco: “Mil gracias al chiquillo que me alertó”

El icónico rostro de la farándula, Adriana Barrientos, reveló en su programa “Zona de Estrellas” que casi la lanzearon en la tarde de este viernes. En el espacio de farándula, la “Leona” habló sobre el incidente que ocurrió en un reconocido centro comercial de Las Condes, según lo informado por Mira Lo Que Hizo.

“Hoy día estaba en el Parque Arauco, justamente fui a Gucci, y me quisieron asaltar. Un chiquillo de Uber Eats, que siempre saludo súper amablemente, me conoce por mi mascotita, me dice ‘Señorita Adriana, corra’”, confesó la panelista del espacio.

Aprovecho la ocasión para agradecer al joven que la ayudó y la salvó de ser víctima de un asalto, “era un chiquillo extranjero, así que le envío un beso muy grande a ese amigo. Me da la impresión que es venezolano, que se portó súper generoso conmigo, y me ayudó”, agregó la modelo.

En sus historias de Instagram, Barrientos le informó a sus seguidores, “se mueren que saliendo de Gucci, me quisieron asaltar. Mil gracias al chiquillo que me alertó y que me permitió escapar, te debo mi vida probablemente. El chiquillo era extranjero, trabajador y buena gente, gracias a tí solo fue un susto ya, estoy bien en mi hogar”, escribió la modelo.