Daniel Fuenzalida subió emotivo mensaje a una semana del término de “Me Late”

El animador Daniel Fuenzalida compartió una sentida reflexión en sus historias de Instagram, tras el bullado término de su programa “Me Late” y su salida del canal TV+, quien sorpresivamente les avisó de un día para otro que cancelaban el espacio de farándula.

En un video en blanco y negro que subió a sus historias, se ve al “exHuevo” en un riel mirando a la cámara, para luego darse vuelta y caminar por el sendero donde transitan los trenes, con la canción “Ode To My Family” de The Cranberries, de fondo.

“Si no te quieren de un lado, es mejor empezar a caminar”, leía el mensaje que publicó el animador, quien ha vivido un fuerte quiebre en su vida profesional. Él se alejó de la cámara y a medida que emprendía su camino, se ralentizaba sus movimientos.

Daniel Fuenzalida Historias Fuente: Instagram

El “exHuevo” ha dado harto que hablar durante los últimos días tras su polémica salida de la señal TV+. Él fue el último invitado del programa “Juego Textual” de Canal 13, en donde se refirió a el término de su programa, a su choque con “Chino” Ríos y su encuentro con Shakira a finales de los años 90s.