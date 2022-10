Se curó la Nayita y apagó tele: Influencer no recordaba su borrachera en un Live

La influencer Naya Fácil hizo en un vivo en su cuenta de Instagram para promocionar su rifa, hizo de todo menos eso, pero se pasó bien. Ella subió historias antes de irse a dormir donde ella estaba con una máscara de conejo mientras bailaba cumbia a todo volumen.

Sin embargo, llegó la mañana y la influencer no recordaba nada, “¿Qué pasó anoche? no me acuerdo de en vivo, como que me vine a acostar o a qué hora, ¿Alguien sabe?”, preguntó cuando se despertó. Así que, volvió a sus historias y no aguantó la risa, “acabo de ver mi última historia, ¿Qué hu** subí loco?”, dijo.

Historias Naya Fácil Fuente: Instagram

“Chiquillos no me saqué ni el moño, ¿Qué hu** comí?, mira cómo estoy, qué me habrá pasado. Ay no, me duele la cabeza, pero no me acuerdo cuando me vine a acostar, no me acuerdo a qué hora me vine a acostar ni nada”, confesó la figura de las redes sociales.

En un TikTok que registró imágenes del Live, se mostraba a Naya bailando con una copa en mano con cumbia de fondo a todo chancho. Ella estaba con una cuchara golpeando la copa, pero se le pasó la mano y terminó quebrando la copa, así que no le quedó de otra que limpiar.