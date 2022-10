Vuelco total: mujer dijo que le robaron su guagua pero médicos aseguran que no hay señales de parto ni embarazo

Una historia insólita se está desarrollando en estos días en Perú. Esto, luego de que Gabriela Sevilla, una mujer embarazada de 30 años, fuera reportada como desaparecida el miércoles 19. La mujer finalmente apareció, pero aseguró que le habían robado a su guagua. Esto, dio inició a una investigación que no dio los resultados esperados: no encontraron al recién nacido pues, personal médico asegura que no hay señales de parto ni embarazo.

Lo ocurrido conmocionó al vecino país desde que se supo que Gabriela desaparecido. Todo empeoró cuando se dio a conocer que su bebé había sido robado, según han reportado medios como Infobae y El Comercio.

Pero este viernes vino el vuelco total, luego de que la Fiscalía informó que el Instituto de Medicina Legal concluyó que “la joven reportada como desaparecida no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo; aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes”.

Por su lado, la mujer asegura que efectivamente estuvo embarazada y pide que le realicen más exámenes. “Tengo pruebas, claro que sí. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes es que ellos piensan que no pudo darse un embarazo. Los exámenes de sangre y orina ninguno los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera”, dijo a la prensa peruana.

Sevilla había compartido diversas imágenes de su embarazo, incluido su baby shower, en redes sociales.