“Estás gigante y lo peor es que cada vez más”: Javiera Wayne sacó las garras por Michelle Carvalho tras desubicado comentario

Michelle Carvalho ha sido modelo “plus-size” en campañas de reconocidas marcas a nivel mundial y también se ha logrado posicionar en redes sociales con más de un millón de seguidores Sin embargo, y a pesar de su éxito, durante su carrera ha tenido que enfrentar a varios comentarios desubicados sobre su cuerpo.

En una publicación de Instagram, una usuaria decidió criticar con fuertes palabras el físico de la exchica reality y además, la comparó con Javiera Wayne.

“Estás gigante y lo peor es que cada vez más, es súper genial que te aceptes y promuevas el cuerpo talla grande, pero creo que estás creciendo cada vez más”, inició el ácido comentario.

“Por ejemplo, Javiera Wayne, ella si te creo que es estupenda y se mantiene, porque tampoco es que entre más grande estés mejor, ¿o si?”, concluyó.

La respuesta de Wayne

Sin embargo, Wayne no dejó pasar estas palabras y decidió defender con todo a su compañera.

“Creo que estás mal al 1. Apuntar el cuerpo de Michelle y denominarlo ‘gigante’. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tratando de hacer sentir mal a la gente por su cuerpo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir usando la violencia estética y sobre todo entre mujeres?”, señaló la modelo.

En la misma línea, le paró los carros diciéndole: “¿Quién te pidió tu opinión? Que heavy que estés tan preocupada de la vida de Michelle y de su cuerpo, a mí me preocupa mucho eso. Esa fijación. Cómprense una vida y si van a juzgar a alguien que sea a la persona en el espejo, porque claramente debes hacerte un chequeo”.

“2. Encuentro horrible que nos compares y que tengas el descaro de escribirlo en una foto. Yo no veo la necesidad de poner a compararnos entre mujeres. Quién es más flaca, más fea, más linda, gorda, etc. ¿Cuál es la necesidad?”, cuestionó.

“Con Michelle nos llevamos muy bien y no veo por qué compararnos, cada una tiene lo suyo y en lo personal siento admiración por ella. No me hace sentir mejor que me digas que soy ‘estupenda’”, aseguró.

Finalmente, Michelle compartió esta brillante respuesta en sus redes sociales adjuntando un emoji aplaudiendo.