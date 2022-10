Mujer que soñó toda su vida tener un hijo confesó que “detestó” convertirse en madre y generó debate

Una madre, que no reveló su verdadero nombre y cuyo seudónimo es Alice Mann, contó a través del diario británico Daily Mail cómo su sueño de toda su vida de convertirse en una madre, se convirtió en una pesadilla una vez que se cumplió, contando su experiencia y decidiendo romper el llamado “último tabú”, de acuerdo al citado medio.

La historia

La mujer indicó que después que terminó una relación seria cuando ella tenía 35 años, se preocupó creyendo que nunca más iba a conocer a nadie y no iba a poder lograr su sueño de tener un hijo. “A los 36, congelé mis óvulos; a los 40, todavía soltera, intenté concebir por mi cuenta con semen de donante”, señaló.

Posteriormente, conoció a alguien y ambos quisieron concretar dicho sueño juntos. Y tras varios intentos fallidos, incluyendo un aborto espontáneo, buscaron un donante de óvulos. Y a los 44 años, la mujer quedó embarazada.

“Cuando lo colocaron sobre mi pecho, no sentí esa oleada de amor de la que habla la gente. Sobre todo sentí incredulidad de que después de tanto tiempo, aquí estaba, era nuestro, éramos padres. Sí recuerdo, tres días después, en una burbuja posnatal de hormonas eufóricas, llorando de felicidad sobre su catre mientras dormía y maravillándome de este milagro que habíamos hecho. ‘Él es tan perfecto,’ susurré con asombro”, relató.

Pero cuatro semanas después, afirmó que estaba luchando por recordar ese sentimiento. En ese sentido, indicó que mientras miraba al bebé que tanto había deseado, el cual buscó durante años y por el que gastó cerca de 100 mil libras esterlinas en tratamientos, lo que ella sentía era resignación, horror y miseria.

“No hay una sola parte de esto que esté disfrutando”, afirmó.

La mujer afirma sentirse culpable

Ante esto, señaló sentirse atormentada por la culpa. “Culpable por tener estos sentimientos antinaturales y poco maternales. Culpable de que este pobre e indefenso bebé haya aterrizado con una madre como yo y no con alguien mejor. Culpable porque sabía que había millones de mujeres que cambiarían de lugar conmigo en un santiamén. Lo sé porque yo era una de ellos”, indicó.

La mujer manifestó que “empecé queriendo un hijo, luego solo quería quedar embarazada”. En ese sentido, expresó que cómo estuvo mucho tiempo pensando en convertirse en madre, nunca pensó cómo sería la vida con un bebé. Incluso, apuntó que nunca había encontrado atractivo a los bebés, sino que le gustaban más cuando eran niños que sonreían y hablaban.

“Pero nunca podría haber predicho cuán miserable me haría sentir la primera etapa”, afirmó, indicando que sobre el papel, no tenía nada de que quejarse, ya que el menor estaba bien, no tenía problemas de salud y aceptó bien la lactancia materna.

Entonces, ¿por qué era tan infeliz? Sería fácil asumir que los problemas surgieron del hecho de que el bebé y yo no compartíamos ningún ADN, pero de alguna manera supe instintivamente que no era así. Y parte de la razón por la que estaba tan segura era porque mi pareja, el padre biológico de nuestro hijo, sentía lo mismo que yo”, aseguró.

“Y creo que eso estaba en el centro de todo: la sensación de que habíamos tenido una vida realmente hermosa que habíamos estallado de una manera que parecía completamente irreversible. Estaba de luto por la existencia relativamente despreocupada y espontánea que habíamos intercambiado para convertirnos en esclavos de este amo exigente que nunca parecía feliz y nunca nos daba un día libre”, manifestó.

Al respecto, la mujer indicó que se odiaba a sí misma “porque quería esto, así que no tenía a nadie a quien culpar excepto a mí”.

“Me odiaba porque después de años de buscar había encontrado a un hombre maravilloso y ahora había arruinado nuestra relación. Olvidarse de las cenas íntimas y relajadas a la luz de las velas, ni siquiera podíamos comer al mismo tiempo porque alguien tenía que cargar al bebé. Me odiaba a mí misma porque claramente era un monstruo sin corazón por sentirme así”, agregó.

En ese sentido, señaló que cuando le preguntaban si le gustaba ser mamá, “no, quería responder, lo detesto”.

“Me odié a mí misma por ser la única madre en existencia que alguna vez se sintió de esta manera. (No lo era, como descubrí más tarde cuando les confié a mis amigos, pero en ese momento sentí que nadie se había sentido nunca como yo). Y me odiaba a mí misma por ser tan desagradecida”, indicó.

El “último tabú”

La mujer conversó con una sicóloga, quien le señaló que la forma en que se sentía no era tan inusual como ella creía.

“Es difícil hablar de lo común que es esta reacción al choque cultural de la maternidad, ya que es un tabú admitir que las cosas no son como pensabas que serían”, señaló la experta.

“Realmente siento que lo que está en el centro de esto es la falta de apoyo que sienten las nuevas madres en ausencia de la aldea de crianza que nuestras madres, y especialmente nuestras abuelas, tenían”, afirmó.

Además, agregó a eso “el pensamiento binario que crea la idea de que ser una buena madre significa amar cada segundo de la experiencia, y le niega a las mujeres la complejidad y el rango de emociones humanas inherentes a ser padre, lo que resulta en culpa y vergüenza”.

Ante esto, la mujer indicó que cuando quedó embarazada, sintió una desconexión con las mujeres que no tienen hijos, que eran las personas con las que mayormente se relacionaba.

“Una vez que estuve visiblemente embarazada, fue como si se hubiera activado un interruptor. De repente me uní a otro club. Me convertiría en una de las mujeres a las que otras mujeres les contaron sobre sus embarazos. De repente, todos, desde amigos cercanos hasta extraños en la calle, entablaban conversaciones sobre antojos, patadas y cinturas elásticas”, afirmó.

“Me imagino que es más bien lo que se siente haber perdido mucho peso y de repente ser una de esas mujeres flacas que reciben un trato diferente porque tienen una figura envidiable. El mundo exterior reacciona a cómo eres ahora, pero en tu cabeza, sigues siendo la persona que eras antes. Yo era una persona infértil embarazada, a caballo entre dos mundos y sin pertenecer a ninguno”, explicó.

“Recuerdo claramente a una madre bien intencionada que comenzó a hablar líricamente sobre cómo estaba a punto de experimentar un amor que nunca antes había conocido. Alguien más me dijo que me enamoraría de mi pareja de una manera completamente diferente cuando lo viera convertirse en padre. Y cuando escuché esas cosas, asentí y sonreí, mientras apretaba el puño con tanta fuerza que mis uñas hacían muescas en mi palma”, expresó.

Al respecto, detalló que “siempre he odiado esa narrativa, esa idea de que nunca conoces realmente el amor, el cansancio o cualquier emoción hasta que te conviertes en padre. Esa sugerencia de que, sin un hijo, eres una fracción de la persona que podrías ser. . . Y entonces me enfurecí en silencio en nombre de la mujer que era antes de quedar embarazada, y todas las mujeres me quieren”.

“Estoy segura de que esta fetichización y deificación de la maternidad, que siempre me ha hecho sentir incómoda, contribuyó a la culpa que sentí por mis sentimientos en esas oscuras primeras semanas”, agregó.

La actualidad

La mujer señaló que “a medida que nuestro hijo comenzó a sonreír y luego a reír, y de manera crucial a medida que todos dormíamos más, comenzó a convertirse en una fuente de alegría, en lugar de tristeza: la forma en que se ilumina su rostro cuando entro en su habitación por la mañana; verlo aprender nuevas habilidades todos los días, reconstruir el mundo y su lugar en él; los rituales que hemos desarrollado como familia”.

“Todavía no estoy en el punto de usar superlativos para describir la maternidad; tal vez algún día la vea como ‘Lo mejor que he hecho’”, indicó.

“Pero creo que todos esos años de no saber si alguna vez sería madre me hicieron darme cuenta de que hay muchas maneras de vivir una vida y encontrar alegría en ella. La vida que tenemos hoy es diferente de la que dejamos. No es peor, como pensé que era en el fondo de mi miseria; no es mejor, como los evangelistas de la crianza de los hijos quieren hacerle creer. Es simplemente diferente. Y tal vez como madre infértil, con un pie en cada campo, es inevitable que lo vea así”, concluyó.