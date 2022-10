“No trances tus convicciones”: Felipe Bianchi afirmó que por votar “Apruebo” ha sido rechazado en cuatro trabajos

El periodista Felipe Bianchi confesó que se encuentra viviendo una difícil situación laboral, esto tras afirmar que una decisión política le ha costado más de una oportunidad en las comunicaciones.

A través de su cuenta de Twitter, el exCQC respondió a un desafío que planteó una usuaria de la plataforma: “Arruina una entrevista de trabajo con cuatro palabras”.

“Sí, yo voté Apruebo”, lanzó con toda sinceridad, y agregó que “hasta aquí me ha costado cuatro pegas. Cuatro”.

Segundos después, otro usuario de la red del pajarito le consultó sobre la veracidad de este hecho, a lo que Bianchi afirmó que sus palabras fueron “totalmente en serio”.

"Sí, yo voté Apruebo". Hasta aquí me ha costado cuatro pegas. Cuatro. — felipe bianchi (@bianchileiton) October 23, 2022

Totalmente en serio — felipe bianchi (@bianchileiton) October 23, 2022

Reacciones de los usuarios

Esta confesión provocó diversas respuestas de los cibernautas, quienes le mandaron ánimo al periodista y le aconsejaron que nunca cambie su forma de ser para conseguir un empleo.

“Un abrazo… y que bien que no trances tus convicciones”, “pero estás en el corazón del 38% del los chilenos... salú”, “Mala cosa, mucho aguante para ti”, “Ánimo Felipe. Los valores no se tranzan. Tú puedes caminar con la frente en alto porque no te ensucias las manos ni te vendes. Eres un gran profesional, sigue perseverando”; entre otros comentarios.

Un abrazo… y que bien que no transes tus convicciones — Marcela Diaz C. 🌳 (@marceladiaz88) October 23, 2022

Animo Felipe. Los valores no se transan. Tu puedes caminar con la frente en alto porque no te ensucias las manos ni te vendes. Eres un gran profesional, sigue perseverando. Un abrazo. — Ronin chileno🌳 (@MiyamMusashi) October 23, 2022