“Por las cosas que están pasando en Chile”: Roberto Cox está analizando irse de nuestro país

Roberto Cox se dio unos minutos de su ajetreada rutina de periodista para hablar un rato con sus seguidores en redes, y respondió algunas consultas sobre su futuro fuera de Chile.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de CHV fue consultado sobre si en algún momento piensa abrir las alas e irse de las tierras nacionales.

“¿Has pensado en irte de Chile?”, fue la pregunta de un usuario.

“Por mi historia y las cosas que están pasando en Chile, es una posibilidad que siempre analizo y evalúo”, respondió con sinceridad.

Asimismo, fue consultado sobre la mala onda que le llega todos los días. “Esa mier… que me tiran no se compara con todo el cariño que recibo día a día, los haters me tienen sin cuidado”.

