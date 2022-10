Visitó a su marido en la cárcel y lo pilló con otra mujer: la esperó a la salida y le dio tremenda golpiza

Una situación bastante fuera de lo común se produjo en una cárcel en Argentina, donde una mujer fue a visitar a su marido, a quien no pudo ver porque “estaba teniendo relaciones sexuales con otra. Así que la esposa esperó hasta que la visita saliera del penal.

Junto a otros familiares esperaron a que saliera la mujer y cuando esto ocurrió, de acuerdo a Clarín, fue víctima de agresiones verbales y luego también físicas. “Te viniste a regalar con un marido ajeno”, le dijo la esposa engañada.

“Mirá que a mí no me importa nada, rescatate con los maridos de las guachas”, le seguía gritando la mujer, mientras le pegaba violentamente. “A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”, le agregó cuando la agredida intentaba defenderse.

Gente que estaba apostada en el lugar intentaba separarlas, pero la despechaba antes de dejar ir a la amante de su marido, le robó el celular, en el que constató que tenían una relación paralela hace un tiempo.