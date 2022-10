“Es un robo, una sinvergüenzura”: Paty Maldonado llamó a movilizarse por No más TAG

Las demandas de la agrupación No más TAG sumaron a dos rostros a sus filas, quienes entregaron su total apoyo a las movilizaciones para reducir el cobro a los vehículo en las autopistas concesionadas. Se trata ni más ni menos que de Patricia Maldonado y Catalina Pulido quienes se manifestaron a favor de las protestas en su canal de Youtube, “Las Indomables”.

“Yo estoy de acuerdo con los No más TAG, porque es una sinvergüenzura. Es un robo a mano armada. No puedo creer que tengamos que pagar un TAG grande y tengamos taco en la Costanera de una hora, y tengamos días que no nos dan ni una seguridad. Los apoyo plenamente”, argumentó Maldonado.

“Estoy con ustedes chiquillos, vamos. Vamos con las manifestaciones”.

Catalina Pulido, por su parte, si bien aclaró que en las movilizaciones de No más TAG “nadie es violento, nadie ha incendiado nada, nadie ha atacado una pyme, no han tirado molotov contra carabineros” aseguró que “si uno se quiere manifestar, obviamente tiene que dejar la cagá”, dijo en relación al paro del tránsito que han realizado, prendiendo barricadas.

Además, Pulido alegó que el contrato con las concesionarias señalaban que los cobros irían decreciendo con el paso del tiempo, sin embargo ocurriría todo lo contrario.

Las demandas de No más TAG

Maldonado, leyó también las exigencias de la agrupación, por las cuales están protestando.

“La rebaja del 80 por ciento del valor del TAG, perfecto. Tarifa plana, sin diferenciación de horario. Revisión de contrato respecto de las medidas de seguridad de las autopistas. Rebaja de los impuestos específicos de los combustibles. Y fin de la dependencia del Permiso de Circulación cuando se tienen deudas con privados”, leyó la exanimadora del matinal de Mega, “Mucho Gusto”.

“Si usted tiene deudas con el TAG no puede pagar la patente...no huevee. Si las concesionarias ganan muchos millones de dólares”, reclamó.