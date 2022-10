“Fui al doctor y me dijo ‘Diga 33′”: María José Quintanilla lanzó broma sobre triunfo de Colo Colo

María José Quintanilla compartió un divertido momento junto a sus seguidores, esto luego de publicar una particular broma sobre el triunfo de Colo Colo tras coronarse campeones del fútbol chileno.

Mediante sus historias de Instagram, la comunicadora de Mega contó que supuestamente tuvo que acudir a una cita con un médico y le recetó una curiosa receta para su enfermedad.

“Hola, buen día. Chiquillos, ayer no me sentía muy bien y fui al doctor y me dijo ‘Diga 33′ y me sentí mejor”, señaló en sus historias de la plataforma, haciendo alusión a la nueva estrella que ganaron los “Albos”.

En el video, se ve a María José utilizando un filtro blanco y negro aparentando malestar. Sin embargo, la influencer no aguantó sus carcajadas y terminó festejando con una taza de Colo Colo.