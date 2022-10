Catalina Pulido barrió con Felipe Bianchi: “Leí a un tarado, cuyo nombre no lo voy a decir...”

Esta semana el periodista Felipe Bianchi confesó que se encuentra viviendo una difícil situación laboral, esto tras afirmar que una decisión política le ha costado más de una oportunidad en las comunicaciones. A través de su cuenta de Twitter, el exCQC respondió a un desafío que planteó una usuaria de la plataforma: “Arruina una entrevista de trabajo con cuatro palabras”.

“Sí, yo voté Apruebo”, lanzó con toda sinceridad, y agregó que “hasta aquí me ha costado cuatro pegas. Cuatro”.

Segundos después, otro usuario de la red del pajarito le consultó sobre la veracidad de este hecho, a lo que Bianchi afirmó que sus palabras fueron “totalmente en serio”.

Sobre esto opinó en “Las indomables” Catalina Pulido, quien barrió con el periodista. “Estamos como las pelotas, usted señor empresario que sabe perfectamente que la única forma que haya inversión y prosperidad en este país, es de la forma en que hemos dicho, saben que tenemos la razón, quizás lo podamos decir de mala forma, nos podemos equivocar en eso”, precisó la actriz.

“Me dicen que eres valiente, pero con la valentía no como po, no pago la luz, el arriendo, leí a un tarado, cuyo nombre no lo voy a decir, que dijo ‘si, yo voté apruebo y he perdido cuatro trabajos’, es más valiente decir todo lo que nosotras hemos dicho, ¿eres valiente porque dices que votai apruebo?”, disparó.

“¿Cuántos trabajos hemos perdido nosotras?, esto es culpa de la izquierda, ustedes separaron familias, ricos de pobres, hombres de mujeres, la derecha y de izquierda, éramos un país unido, este no era tema”, sentenció.