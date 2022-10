“Me tienen aburrida”: Helhue Sukni se indignó con fans y anunció drástica medida en sus redes

Este inicio de semana Pamela Díaz ya había dado las primeras alertas a sus seguidores de Instagram, al confirmarles que nunca más mandaría saludos en sus redes sociales a las alianzas, y que ahora cobraría por ello, y este martes se unió al movimiento la mediática abogada Helhue Sukni, quien en un Live de la plataforma aseguró que no haría “ningún video más para las alianzas”, ya que indicó que algunos de sus fans la tienen agotada de pedirle ese tipo de videos.

Fue en su casa, donde levantó el streaming de Instagram, que Helhue reclamó por el gran número de peticiones que recibe en sus redes sociales, de usuarios que le piden saludos para las alianzas de colegios, algo que indicó la tiene superada.

La molestia de Helhue Sukni

“Mucha gente me pide que le haga videos de las alianzas, que haga videos de la alianza no sé cuánto, del colegio tanto”, inició la abogada, quien aseguró que “me tienen aburrida” de hacerlos.

En mi época no existía ese saludo, se trabajaba. Hacíamos kermeses, corríamos, hacíamos eventos, cosas choras para las alianzas. — Helhue Sukni

“Este va a ser un video general, porque no hago ningún video más para las alianzas, me tienen hasta acá, a la conch...”, afirmó.

“En mi época no existía ese saludo, se trabajaba. Hacíamos kermeses, corríamos, hacíamos eventos, cosas choras para las alianzas. Ahora no”, sentenció.

Los reclamos de Pamela Díaz

Cabe recordar que este lunes, Pamela Díaz ya se había manifestado en contra de los pedidos de saludos para alianzas.

Un tema que intentó solucionar con sus seguidores avisando que en los próximos días se pondría en contacto con otros famosos para hacer un video en su canal de Youtube, previo pago de los interesados, para mandar un masivo saludo de alianzas en video.

“Por favor, people, no me vayan a pedir ningún saludo de la alianza, estoy aburrida, llevo como 31 hoy día (...) voy a hacer una cosa para todos los famosos y me voy a juntar con ellos. Voy a decir que vamos a hacer en mi canal de Youtube todos los saludos que quieran, pero vale cinco lucas ($5.000). Y eso va a ir una fundación, ya se acabó la cuestión con las alianzas, me cargan. Estoy estresada”, dijo.