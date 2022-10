Naya emocionada se sinceró con sus “facilines”: “El amor de pareja no lo he conocido”

Ayer en la noche, la influencer Naya Fácil se sinceró en sus historias de Instagram sobre cómo ha sido su vida amorosa a lo largo de su vida. “¿Por qué nadie me pescará en serio?”, escribió en la primera de sus historias donde se confesó con sus “facilines”.

“Chata de dormir sola”, publicó en la siguiente antes de comenzar un video donde habló sobre su historia, la cual tituló “Nadie nunca me ha dado amor”. “Yo nunca pololié en el colegio, nunca, ni ahora. Como que yo, el amor de pareja no lo he conocido, por eso, a veces igual me siento súper sola”, confesó.

“Me gustaría porque a veces estoy tan enfocada en algunas cosas, como que dejo de lado mi parte cariñosa. En este último tiempo, me he sentido super sola, creo que estoy tan enfocada en salir adelante, y esas cosas. Aparte soy una persona super fría, por lo mismo. No sé chiquillos, igual mi vida es fome en ese sentido”, agregó.

Si bien, había dicho que se iba con un chico a vivir a España, en un live que transmitió hoy día, Naya admitió que eso ya no iba más. Que si se iba del país, lo iba a hacer sola sin un hombre de por medio.

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram