Profesor de contabilidad se enfada con padres de sus alumnos porque no saben sumar ni restar

Un profesor de contabilidad de Puerto Rico, Jaime Fontanet, publicó un video en el cual se muestra enfurecido con los padres de sus alumnos, ya que varios no saben sumar ni restar. Específicamente se trata de un docente que hace clases en escuela superior hace ya 8 años.

El docente mencionó en su video: “¿Y tú, papá, qué has hecho con tus hijos? ¿Quién está criando a los hijos que están ahora en la escuela? ¿TikTok, Instagram, Facebook, Fortnite, Clash of Clans, qué más? Llegas a un restaurante y están todos con los teléfonos, ni hablan entre sí. Dentro del salón tengo que quitar los teléfonos para poder dar clase. Hay tiempo para todo, pero tú, papá, que me estás escuchando, tienes que trabajar en tu casa con ellos. Ver qué ellos están haciendo” .

“Papá y mamá que me escucha: que iPhone y Samsung dejen de criar a tus hijos. Los dejen de criar y ustedes empiecen a ponerle valores a nuestros hijos, responsabilidad, respeto ante todo... Hay un chorrete de padres anormales” , finalizó el docente.

El video se hizo viral rápidamente a través de Facebook y cuenta con cientos de comentarios: “Tiene toda la razón”, “Creo que esto es una combinación de la negligencia del sistema y la falta de interés de muchos papas. Esto debe ser un trabajo en equipo”, “Soy docente y madre, te apoyo totalmente. Es frustrante y muy lamentable”, “Cuánta verdad”, “Lo felicito por tan buena labor con los estudiantes”.

Hasta el momento, la cátedra del profesor cuenta con más de 131 mil reproducciones, más de 2 mil reacciones y sobre 800 comentarios.