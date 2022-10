Daniel Valenzuela y sus hijas se quedaron sin ver a Bad Bunny: “Yo prefiero lo antigo, hacer la filita”

El animador Daniel “Palomo” Valenzuela fue uno de los padres que habló con Las Últimas Noticias sobre la dificultad en conseguir entradas para conciertos multitudinarios. Él afirmó que intentó comprar entradas para los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny para sus hijas y no lo logró ninguna vez.

“Yo prefiero lo antiguo, hacer la filita. Antes uno sabía que si llegaba temprano y se instalaba, aunque perdiera todo el día, iba a poder comprar una entrada, pero ahora en las filas virtuales aparecen 400.000 personas. Es azaroso y la compra no depende ni del esfuerzo ni la voluntad, antes era más concreto”, le dijo al diario.

“Yo no soy de ir a conciertos, pero ellas están más grandes, tienen 14 (Eloísa) y 11 (Alondra) y estaban super motivadas con ir, primero Daddy Yankee, pero me fue mal. Ahí le dije, ‘hijas para Bad Bunny sí o sí’. El martes (día de venta especial especial tras la principal venta realizada en febrero) estaba con computadores, celulares, amigos y no hubo caso. Lo más bajo que logré fue 112.000, ninguna posibilidad”, agregó.

Sin embargo, comprar en reventa no es una opción debido a que lo estafaron anteriormente, “tampoco voy a comprar reventa porque ya me pasó con el argentino Duki: compré por internet y se las había vendido a varias personas, entonces cuando llegamos al concierto ya habían ocupado los códigos y perdí tres entradas”, terminó el “Palomo”.