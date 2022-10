Kimberley Abbott, novia de Ben Brereton Díaz, mostró avance de su embarazo

Kimberley Abbott y Ben Brereton dieron a conocer –a través de redes sociales– la evolución del embarazo. El bebé, que lo anunció la pareja en julio de este año, debería nacer en enero del 2023.

Pocos detalles se han sabido del embarazo, no obstante, durante esta semana, Kimberley publicó una serie de fotos en las que da cuenta de cómo ha crecido su panza con su esperado hijo.

“ El nuevo integrante... el bebé Brereton Díaz llega en enero de 2023 ″, escribieron en una publicación hace algunos meses cuando anunciaban la noticia.