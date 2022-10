Mujer transespecie: Dice ser una cebra y acusa discriminación en refugio de animales

En TikTok se viraliza de todo. Este es el caso de Lilith, nombre de la joven en la red social, que se masificó mediante un video en el que declara ser una cebra, esto a modo de sátira. La chica se hace llamar ‘Cebri’.

La española asegura ser ‘transespecie’ y compartió que fue víctima de discriminación tras pedir asilo en una protectora de animales. “Resulta que me dijeron que no, que los animales que estaban allí tenían miedo de mí, algo que me pareció especista y una falta de respeto increíble” , enfatizó en el video.

Y es que sus dichos han causado controversia no solo por considerarse cebra, sino también por hacer comparaciones con los hombres transgénero. “Las personas transespecie seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI, nuestra identidad no es un debate” , continuó ‘Cebri’.

Cientos de comentarios en contra dejó este video: “¿Esto es broma, cierto?”, “Y yo soy Goku”, “Por gente así las personas trans somos invalidadas”, “Yo como diga mi opinión termino en la cárcel”, “Mira, vas a la Sabana , buscas a un grupo de cebras y luego nos dices cómo te fue”, “Dime que no es cierto”.

Tal revuelo han causado los dichos de la chica que varios medios publicaron su caso, que resultó ser sarcasmo.