Pamela Díaz le muestra a su “people” su última intervención estética: “No me puedo reír por la anestesia”

La reconocida figura televisiva nacional, Pamela Díaz, mostró en sus historias de Instagram su último proceso estético con el Doctor Felipe Cid, que se dedica a la medicina estética celular con bioestimulación celular con células madres.

Desde la camilla, la “Fiera” no perdió ni un momento y registró el procedimiento al que se estaba sometiendo. “Aquí voy ‘people’, de nuevo. Felipe, ¿Qué me estoy haciendo?”, le preguntó al médico que le estaba inyectando debajo del ojo.

Felipe Cid le respondió que le estaba inyectando, “bioestimulación celular. Estamos trabajando aquí para estimular (…) la zona de las ojeras”, explicó el especialista, quien aprovechó de especificar técnicamente su procedimiento.

“Y me grabo porque no me duele nada, estoy emocionadísima, miren. Igual no me voy a mover ‘people’ porque me da miedo igual, porque si no”, contó Díaz a sus seguidores, a lo que el doctor agregó que “queda la aguja en el ojo”. Esto provocó risa en la animadora y remarcó, “no me puedo reír por la anestesia”, mientras se cubría la boca y cambió el ángulo de la cámara.