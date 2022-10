Pamela Díaz se fue con todo en contra de los “papitos corazón”: “Tendríamos 10 ejércitos”

La “Fiera” ataca con todo nuevamente a los papitos corazón. Pamela Díaz subió una historia en su cuenta de Instagram en donde hace alusión a una nueva medida de Rusia, la cual mandará a los padres que deben pensión alimenticia a la guerra en contra de Ucrania.

“Aquí en Chile con el 80% de los papitos corazón, tendríamos 10 ejércitos”, sentenció la modelo. No se guardó ni una con su publicación, esto después de la mediática pelea con los padres de sus hijos para que se pongan con plata.

Pamela Díaz historia Fuente: Instagram

En el programa “Juego Textual”, Pamela Díaz se refirió a la difícil situación que vive con los padres de sus hijos, “económicamente no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados. Todas las cosas las vivo sola y es súper heavy”, confesó.

Incluso, el papá de su hija más chica, Fernando Tellez, pasó con reclusión nocturna por su impaga pensión alimenticia. Por otro lado, Manuel Neira, ahora recién se está poniendo al día, “Manolito (Neira) paga su pensión, después de 14 años, sí la pagó ahora. Pero paga ahora, porque 14 años nada, poh. No, nunca, ni existió”, sentenció Díaz.