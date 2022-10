[VIDEO]: Turista argentina termina llorando tras recorrer supermercado chileno

Un video que no pasó desapercibido para varios cibernautas, fue el que subieron las trasandinas Eli y Peli, quienes tienen un Canal de YouTube donde van contando sus distintas experiencias.

Tal como consignó el medio La Cuarta, en el último video publicado por las YouTubers (donde suman más de 73 mil suscriptores), las mujeres volvieron se grabaron visitando un supermercado chileno.

“Volvimos al supermercado chileno y Peli fue en busca del mazapán. Alucinamos con todas las variedades y marcas que encontramos. Además vimos un montón de productos importados”, escribieron junto al video.

Pero lo más llamativo de todo, fue que la argentina llamada Peli terminó más que emocionada, porque su amiga le preguntó “¿Estás llorando?”, a lo cual la aludida respondió “Estoy muy contenta de estar acá, lloro de emoción”, aseguró.

“Andamos con muchas ganas se buscar cositas curiosas”, prosiguió contando la emotiva Peli, logrando que miles de cibernautas reprodujeran su registro grabado en Chile.

¿Por qué el llanto?

Las mismas youtubers dieron indicios de su emoción. De hecho, Eli comentó que “descubrir esos productos que no están en Argentina y nos llaman la atención”, mientras que su compañera se mostraba como niña chica contando que “acá hay mucho mazapán. No puede ser que haya una góndola llena de mazapán. Miren este mazapán”.

“Nos llama mucha la atención que mucho chocolate alemán, belga, suizo. Mucho chocolate que no hemos visto nunca. Los vamos a llevar”, agregó Eli. “Agarramos todas las cositas con descuentos. Se sufre porque no puedo llevar todas las cosas que quiero”, lamentó Peli.

“Que rico verlas de nuevo en nuestro país, son fabulosas y súper simpáticas”, “A mí también me gusta ir a ese súper, pero no seguido porque igual es caro jajaja. Aunque si andas en busca de algo seguro lo encuentras allí. Me encantan sus videos chicas”, “De verdad las felicito por su entusiasmo y tienen razón al sorprenderse. He estado en Argentina y se nota la poca variedad” y “Soy de Chile y hasta yo me sorprendo de la variedad. Nunca me puse a ver todo el súper”, fueron algunas de las reacciones.