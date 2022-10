Adriana Barrientos reveló que ya no será madre: “Soy una mamacita y así me quedo”

La panelista de “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos, respondió a las preguntas de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. En sus historias le preguntaron si deseaba ser mamá, lo que despertó la honestidad de la “Leona”, según lo recopilado por Página 7.

“¿Tendrás hijos en algún momento de la vida?”, le consultó uno de sus seguidores. A lo que Barrientos le respondió que ya tenía una, “yo ya tengo hija y es ella, una perrita, y con eso tengo suficiente”, comentó y luego mostró a su bulldog francés, Asia.

“Me hubiese gustado ser mamá, tener ahora una hija de 10 o 15 años, pero ahora embarcarme en el proyecto de ser mamá, no”, señaló la modelo. Ahí aprovechó para tirar la talla y decir que, “soy una mamacita y así me quedo”, comentó entre risas.

Otro seguidor le preguntó más sobre ese tema, “Adriana, ¿por qué no tienes hijos y familia a tu edad?”, a lo que la panelista de Zona Latina dijo, “familia tengo. Tengo un hermano, y a mi mascotita… Creo que un marido o una pareja no son familia. Es bien complicado ese tema. Hijos es demasiada responsabilidad, y oportunidades para casarme tuve miles, especialmente cuando era más chica y tuve relaciones de mucho tiempo… Lo mío es como estoy ahora, soltera y codiciada”, comentó Barrientos.