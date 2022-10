Naya Fácil denunció malos tratos en una tienda: “En Patronato no pasan estas cosas”

Ayer fue el día de compras de Naya Fácil con el fijo objetivo de encontrar una tenida para el concierto de hoy de Bad Bunny, el after, y la celebración de Halloween en unos días más. Así que partió a Patronato, lugar al que no iba hace muchos años afirmó, y terminó comprándose un peto fucsia con piedras brillantes. Su tour no terminó allí, su siguiente parada fue el Costanera Center.

Antes del cierre, la influencer fue a Zara donde denunció un mal trato de parte de los guardias del local. “Chiquillos esta persona (apuntando a un guardia del local) nos está acusando, ¿Cuál es su nombre? (le preguntó al hombre), disculpe caballero, ¿Cuál es su nombre? Chiquillos nos están acusando, mira cómo se escapa”, publicó en un críptico video.

“No quieren revisar las cámaras de seguridad, nos están acusando de algo que no es, ¿Qué onda el caballero loco? De verdad, estamos pidiendo la cámara, no entiendo nada”, contó Naya. Después, la influencer empezó a relatar todo lo sucedido.

“Nos pasó la media volaita en Zara (...) un guardia de repente se acerca a mi amiga y le dice ‘oye tú andai con cosas raras’, que había agredido a una clienta, nosotros hace dos minutos habíamos llegado. Le dijimos ‘y ¿Dónde?, Revíseme, revise la cartera’. En ese momento que pasó eso, nos dice ‘no, que tienen que bajar conmigo’”, continuó.

Siguió contando que toda la gente del local las estaban mirando, estaban grabando, todos alterados y todo mal. “Nos trataron de delincuentes, chiquillos me compré un peto en Patronato de 40 lucas, qué voy a andar robando yo”, afirmó. Después mostraron los bolsos chicos que llevaban y preguntaron dónde iban a caber las prendas robadas.

En otra historia escribió que “la media discriminación loco, nunca más voy a la c*** de Zara, en Patronato no pasan estas cosas”. Lo peor que mencionó es que no encontraron el vestido que estaba buscando.

Historias Naya Fácil Fuente: Instagram

