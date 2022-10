Daniela Aránguiz: “Para mí el botox, el ácido hialurónico y hacerse láser es cuidarse y amarse”

La influencer, Daniela Aránguiz, subió una nueva publicación a Instagram en donde reflexionó acerca de la belleza natural de las personas y cómo las redes sociales con los filtros, perjudican a la aceptación de la imagen personal.

“Natural, desde que existen los filtros nos olvidamos como somos y no nos aceptamos. La inseguridad es el defecto más grande del ser humano, y peor cuando nos hacen tener esa inseguridad apuntando nuestros defectos. Eso no quiere decir que dejare de usar filtros jajajjajajaj ¡Me encantan!”, escribió.

Esto habría despertado las críticas de algunos de sus seguidores, como el siguiente comentario, “me estay w... Todo este discurso que leo con la cantidad de bótox e hialurónico Daniela? Jajajajjaa no podis... O sea yo también tengo, pero no haría este discurso”, escribió una persona en su foto.

Ante estas respuestas, Daniela llevó a sus historias para contestarles, “harta gente me dice ‘ay es fácil con botox y ácido hialurónico’. Una cosa son los filtros que ocupamos y otra es como nos vemos a diario en el espejo, que son dos cosas diferentes. Obviamente, yo estoy de acuerdo y lo aplaudo a la gente que quiere envejecer digna como dicen, -yo encuentro que es indigna, pero bueno- y no cuidarse, no ponerse nada y envejecer naturalmente”, comenzó.

“Yo prefiero cuidarme y si puedo cuidarme, me voy a cuidar para mí el botox, el ácido hialurónico y hacerse láser es cuidarse y amarse. Yo me cuido, amo y siempre voy a ponerme ácido hialurónico para los labios, porque me encanta que los labios se vean más gorditos porque con los años se nos afinan los labios, entonces me gusta tener los labios que tenía cuando tenía 16 años”, agregó.

“No me gusta tener arrugas en la frente, voy a cumplir 37 años y me encanta verme bien. Si yo encuentro que en el cuello se me están haciendo unas líneas, eso es cuidarse. Igual como uno se cuida con la comida, uno también puede cuidarse la piel y ahora hay muchos productos que nos pueden ayudar a mantenernos joven y no oxidarse”, concluyó.