Coté López respondió con todo a las críticas: “Yo no trato de ser elegante, ni fina, ni dama”

La empresaria María José López respondió con todo a las críticas que recibió tras un video que subió a sus redes sociales bailando en el concierto de Bad Bunny. La influencer estaba disfrazada de La Sirenita, mientras el reggaetonero cantaba “Yo Perreo Sola”.

López escribió en una historia que, “si a alguien le incomoda como me visto o como bailo, o como soy, pues (indicando con un emoticón de dedo) ‘Dejar de seguir’. Mi gente sabe como soy y como me pongo jajajaja si te perturba, entonces TÚ NO ERES MI GENTE”, sentenció.

“Yo no trato de ser ‘elegante, ni fina, ni dama’... ni ninguna etiqueta... solo soy quien se me antoja ser y punto”, terminó Coté López cansada de que comenten negativamente en las redes sociales acerca de su manera de ser.

De igual forma, el video en cuestión se llenó de comentarios positivos donde alababan a la empresaria de maquillaje. “Te pasas para estupenda Coté”, “Coté López mi religión”, “Habrá algo que no haga bien? Jajaja se pasaaa”, comentaron algunas de sus seguidoras.