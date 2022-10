Jorge Valdivia y su profunda reflexión:“¿Cómo se le dice adiós a una persona que querías?

Hace solamente un par de semanas que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia decidieron poner fin a su relación tras 10 años juntos e iniciar los trámites para su divorcio. Aunque, al parecer, el exfutbolista aún está dolido por la separación.

Cabe recordar que su expareja ya se encuentra viviendo otra etapa de su vida, en donde aseguró que “estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila, eso me costó muchos años entenderlo”.

Sin embargo, los extortolitos no han dejado de mandarse indirectas a través de sus redes sociales, publicando frases motivacionales o conmovedoras reflexiones.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el exvolante de Colo Colo compartió una particular observación sobre la pérdida de una persona.

“Oye Siri, ¿cómo se le dice adiós a una persona que querías tener el resto de tu vida?”, se escucha en el video.

Acá te dejamos le video que el “Mago” compartió en su Instagram: