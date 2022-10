Lo que oculta detrás de su sonrisa: Naya Fácil contó serios problemas familiares

Nayadeth Neculhueque, más conocida como Naya Fácil, aseguró que ha vivió una dura infancia tras los diversos maltratos de su familia, y actualmente, se encuentra batallando con su hermana menor.

La influencer ha hablado en varias ocasiones sobre que cuando era menor se encontraba rodeada de pobreza y abusos de parte de su familia, sobre todo de su padre. Asimismo, aseguró que creció en una precaria casa en una ciudad al sur de Chile, donde se colgaban de la electricidad y por muchos años, no contaban con ducha.

“Yo me mentalicé: quería plata. Mi sueño era tener una casa linda, mía, no tenía tiempo que perder, tenía que salir de ahí”, consignó en una entrevista a Pousta.

“Hubo mucha violencia y maltrato. Me pegaban mucho. Me hice pipí en la cama hasta los 15 años, nunca supe por qué, y por eso me pegaban con el cinturón hasta dejarme tiritando de dolor. Esas son cosas que a veces quisiera olvidar”, confesó.

“Él hizo cosas que no están bien y eso no lo cuento en mis redes sociales, porque no quiero ver comentarios. Mi mamá me preguntó muchas veces si yo estaba bien, me decía que me encontraba extraña, yo no decía nada. Callé”, respondió con sinceridad.

La extraña relación con su hermana

A través de su cuenta de Instagram, Naya Fácil decidió realizar un fuerte descargo contra su hermana menor, con quien tuvo una fuerte discusión que la llevó a quebrarse con sus seguidores.

“Ella tiene 23 años, le he dado todas las facilidades para que pueda generar sus ingresos o independizarse en lo que le guste y nada (...) Cada vez que le saco el tema se encierra en su pieza”, relató de entrada.

“La única que siempre quiso salir adelante de esta familia, al parecer, fui yo (...) No sé qué hacer, cómo es posible que alguien no quiera salir adelante teniendo capital y ayuda”, complementó.

Asimismo, aseguró que “la mediocridad es de familia por lo visto, madre, padre y ahora hermana. Yo he hecho de todo para poder sacarla de ese pensamiento, pero ya no puedo hacer más, estoy agotada”.

Minutos más tarde, nuevamente volvió a subir una fotografía con lágrimas en los ojos: “Mientras yo esté bien, mi alrededor también lo estará”.

“Mañana le pediré disculpas y no volveré a tocar el tema. Sí, ya es adulta. Además, mientras yo pueda, daré lo mejor para que tengamos una buena vida”, prometió.

“A mí me costó igual tener esta hue... Bueno, pueden decir: ‘Ay, si fuiste mil hue..., te prestaste para los hombres’ y lo que sea, pero nadie sabe para qué yo lo hice, para tener mis cositas, y ahora tener alguien así, que ni siquiera valore la hue..., no sé”, explicó sobre la nueva pelea con su familia.

Según las palabras de la influencer los problemas comienzan cuando hablan sobre el futuro de su hermana, esto porque ella solamente pasa el día acostada y comiendo: “Yo la veo a ella y veo a mis papás, es el mismo pensamiento cul... que tenían (...) Me molesta muchísimo”.

“Me dijeron que puede ser algo mental y, obviamente, si nosotras tuvimos una infancia de la perr... Me dijeron que podía llevarla a un psicólogo, una naturista, algo así (...) para que la puedan ayudar profesionalmente”, sentenció Naya tras leer los consejos de sus seguidores.