“No es un piropo, no es bacán”: Coni Piccoli vivió complejo momento tras ser acosada por hombre mayor

Coni Piccoli se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Estados Unidos, en donde aseguró que vivió una de las experiencias más desagradables tras enfrentarse al acoso callejero.

Todo comenzó cuando la actriz estaba en el supermercado comprando algunas cosas para alimentarse, esto luego de que su prometido, Nicolás Achá, fuera mordido por una mantarraya.

“Encuentro brígido que cuando una mujer anda sola, cómo reaccionan los hombres frente a eso. Fui al supermercado a comprar algo para comer, porque justo cuando a Nico lo mordió la mantarraya, nosotros íbamos a ir a almorzar, entonces, no habíamos tomado desayuno, no habíamos comido nada, solo una fruta y una barrita de proteína y eran las 3 de la tarde”, comenzó a relatar.

Posteriormente, contó detalles del desagradable momento: “Llegué al supermercado, andaba con vestido, normal, y se me acercó un hombre de unos 60 años, a decirme que mis ojos y mis piernas eran lindas y que le gustaba. Eso no me había pasado en todo este viaje y claro, como andaba sola, esas hue.. pasan y es una paja, me dio mucha rabia y miedo a la vez”, explicó.

A raíz de este hecho, Piccoli decidió hablar con sus amigos para que, a la distancia, pudieran saber de la situación. “Lo primero que hice fue mandarle mi ubicación a Nico, decirle lo que me estaba pasando. Justo me habló Lucas, le hablé y le conté lo que me estaba pasando porque me invadió el miedo. Él se paseaba por el supermercado, me miraba constantemente y yo en un momento dije ‘ya, filo, voy a llevar lo que tengo en la mano’, me puse en una caja de autoservicio, pagué rápido y me fui corriendo”, contó.

“Después de eso salí en el auto y como que pensé que me podía venir persiguiendo o algo. No sé, uno ve tantas cosas, que todo puede ser. Me fui rajada, literal. Que paja que sigan pasando estas cosas todos los días a nosotras las mujeres. Si tú eres hombre, no hagas esta hue.., no es un piropo, no es bacán, de hecho, das miedo”, enfatizó.