Abuelita desahuciada hace desesperado llamado para que adopten a su perrita “Tabita”

Un desesperado llamado realiza Elizabeth, una abuelita de 84 años, quien fue desahuciada y necesita con urgencia que alguien de buen corazón y amante de los animalitos adopte a su querida y fiel perrita “Tabita”, puesto que tras el negativo diagnóstico médico deberá internarse, según dio cuenta Meganoticias.

La historia fue viralizada en Instagram luego que la usuaria Javiera Le Blanc diera a conocer la dramática situación que enfrenta la adulta mayor con su amada mascota. Esto, luego que la mujer le contara su grave problema y terminaran las dos entre lágrimas.

Fue cuando la joven paseaba a sus perritos cuando escuchó el desesperado llamado de la abuelita, quien no tiene a ningún familiar que la pueda ayudar con su compañera de cuatro patas.

“Le prometí que la iba a ayudar”

“Ella me dice, ‘ay, que lindos los perritos, es niña?’ Me pregunta por la Julieta (mi perrita) y yo le digo que si, me dijo ‘aww yo tengo ahí a mi hija (estaba en la ventana de su casa su perrita), la tengo que dar con urgencia porque yo me voy a morir, ya que me desahuciaron, no tengo dos riñones’”, le contó la abuelita.

Además, la afectada mujer le contó que “no tengo dos riñones, pero yo no le tengo miedo a la muerte, el único miedo que tengo todos los días es no saber con quién dejaré a mi perrita’”, relató la joven, quien confesó que en esa parte no aguantó la tristeza y quedaron ambas “con lo ojos llenos de lágrimas”.

“Le prometí que la iba a ayudar, porque son solo ella y su perrita. Les pido de corazón que compartan esta publicación y si conocen a alguien que ame los animales, le pueda dar un gran cuidado como lo hace ella. Por favor comunicarse conmigo”, escribió Javiera.