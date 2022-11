Claudio Reyes se tiró una talla mala onda sobre Daniel Valenzuela y su expareja

El comediante Claudio Reyes, que tiene el conocido personaje Charly Badulaque, estuvo de invitado en el programa “Facho Cola”, en donde habló sobre su visita al programa de Vivi Kreutzberger, “Más Vivi que nunca”, de TV+. En el live junto a “El Ricky”, comentó sobre los panelistas del espacio televisivo.

Primero habló sobre Daniela Nicolás, de quien dijo que “qué simpática esa cabra. Es muy simpática, livianita de sangre, no se cree el cuento de Miss. Es más, quiere pasar incluso como una mina común y corriente, pero no puede porque es demasiado linda”.

“Yo estuve en el programa con la Vivi (...) lo pasé bastante bien, no estaba esta niña Nicolás, pero yo veo el programa. Me cae muy bien la Vivi y la Daniela Nicolás es súper simpática. Además que es amigo Daniel Valenzuela”, agregó.

Mientras que cuando se refirió a su amigo Daniel Valenzuela, no evitó tirar una talla sobre su expareja. “Daniel Valenzuela inventó un auspicio para el Charly Badulaque, uno que dice ‘pizzería Paloma Aliaga, por el precio de una se come dos familiares’ (...) soy amigo de Daniel Valenzuela. Él se caga de la risa, tiene más sentido del humor que los dos juntos. Él me inventó este auspicio”, bromeó generando las carcajadas del conductor.