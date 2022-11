Coté López habló sobre una nueva foto: “Quiso representarme en medio de una jungla llena de gente que me asechaba”

La empresaria María José “Coté” López publicó una foto en Instagram de una reciente sesión de fotos que realizó para la Revista Velvet. En la descripción se extendió acerca del significado de una fotografía en particular que buscaba encapsular una verdad sobre su historia.

“Amé esta foto cuando Ozcar (quien la tomó) me explicó “el porqué” la había hecho así y todo el concepto que había creado. La verdad yo dije ‘qué linda’, pero no tenía ningún sentido para mí jajaja. Les explico lo que él quiso expresar, se supone que esa foto está en una parte de la entrevista donde me preguntan por el asedio de la prensa 17 años atrás”, contó López.

“Por lo que me dijo, él quiso representarme en medio de una jungla llena de gente (que serían los animales), que me acechaba y que yo, a pesar de todo, salía victoriosa y más empoderada después de haber estado expuesta con 17 años medio indefensa. Me hizo emocionar, no sé si fue por el ‘cómo me veía él’ o pensar en que ¡Es verdad! Ya salí del infierno que un día viví por mi culpa. Bueno en fin, ¡Me gustó la foto!”, agregó.

Sus seguidores le llenaron con mensajes de apoyo, expresando su apreciación por la empresaria, “Qué linda Coté, el que esté libre de pecado....no debió ser fácil, lo importante es el ahora!!!!!”, “Amé el significado y tal cual !! Lo que no te mata, te hace más fuerte”, “17 años es uno igual una niña y de las experiencias de la vida se aprende para ser mejor. Gracias a eso eres quien eres una tremenda mujer”, entre otros mensajes de aliento.