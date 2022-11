India: Niño mordió a una cobra que lo atacó y terminó matando al reptil

Un niño de ocho años, identificado como Deepak, fue mordido por una serpiente en su hogar, ubicado en el distrito Jashpur en India, mientras él estaba jugando afuera de su casa, de acuerdo a Infobae. A modo de defensa, el menor mordió de vuelta al reptil que terminó en la muerte del animal.

La cobra se había enredado en el brazo del niño y lo mordió, desesperadamente Deepak sacudió su brazo pero no lograba deshacerse del reptil, entonces atacó de vuelta y mordió al animal. Esto provocó la muerte de la serpiente antes que esta lograra inyectar su veneno en el brazo del niño.

“La serpiente se enredó alrededor de mi mano y me mordió. Tenía mucho dolor. Como el reptil no se movió cuando traté de quitármelo de encima, lo mordí con fuerza dos veces. Todo sucedió en un instante”, dijo el niño a The New Indian Express.

El medio RT informó que los familiares del niño lo llevaron a un hospital, donde recibió un tratamiento con un antídoto. Deepak permaneció en observación por horas, hasta que le dieron el alta.