Joseph Rivas: “Tenía una idea que la Teletón era un lugar depresivo, pero cuando uno entra fue como un ¡FUA!”

La primera historia que se presentó en la Teletón fue la de Joseph Rivas, quien se apoda como “Chico eléctrico”, un joven de 17 años quien a principios de este año sufrió de una inflamación cerebral que lo dejó con diversas secuelas. El joven comenzó a subir videos a sus redes sociales para mostrar más sobre su condición.

“Empecé a subir videos para mostrarme cómo era, qué onda yo y qué onda mi condición”, contó. Con respecto al origen de su apodo, el joven comentó que la gente en la calle decía que parecía que él estuviese caminando con electricidad, así que al momento de escoger su nombre de usuario decidió llamarse como “Chico eléctrico”, ya que quería un nombre que transmita energía.

@jxseph_27 Las secuelas que me dejó una inflamación cerebral que tuve hace cinco meses🫠 ♬ sonido original - Jxseph rivas

Joseph mencionó que cuando era más chico era un joven con mucha energía, positivo, participativo, muy extrovertido y con hartos amigos. Él contó sobre cómo comenzó su enfermedad, “en primero medio comencé con temblores casi imperceptibles, después me pasaba que todo mi cuerpo tenía un cortocircuito (...) no podía moverme, no podía hacer nada, los ojos se me iban intentaba hablar, balbuceaba”, comentó.

Los doctores no tenían muy claro qué originó su condición, ni si existe la posibilidad de que esta desaparecerá. Un doctor le pidió que le mandara un video para mostrar cómo avanzaba, el cual Joseph decidió subir a sus redes sociales con mucho temor a su recepción, la cual terminó siendo muy positiva.

El joven admitió que en un principio no quería entrar a la Teletón, “yo seguía con la idea en la cabeza esto iba a terminar. Tenía una idea que era un lugar depresivo, pero cuando uno entra fue como un ¡FUA! Es grande, es bonito, todos felices, todos jugando”, señaló.

@jxseph_27 Contexto en enero de este año tuve una inflamación cerebral que me dejó con Temblores extremos en todo mi cuerpo ♬ sonido original - Jxseph rivas

Contó que las terapias que le han realizado en Teletón le han ayudado a vivir con su condición, “he mejorado bastante, ya no me cuesta tanto caminar, el tema con las manos. Me ayuda muchísimo, pero muchísimo a llevar mi enfermedad y mi vida diaria”, agregó.

Al momento de hablar en el estudio junto a Pancho Saavedra, el animador le preguntó si tenía algo que decirle a los jóvenes, él dijo “no piensen que no les puede pasar algo así y que sepan que la Teletón es una familia que cuando uno más lo necesita está ahí, yo sentí que ya había acabado todo, mis sueños, mis metas, pero una vez que entré a la Teletón, ellos te dicen ‘lucha, se fuerte, párate”

“No creo poder explicar con palabras todo lo que han hecho por mí porque la verdad ha sido mucho, el chico eléctrico no sea tan eléctrico (...) son geniales, espero que ojalá mi caso llegue a otros jóvenes como yo y puedan entender lo importante de la empatía y lo mucho que puede ayudar a una persona”, agregó.

Joseph reveló que cayó en una depresión cuando le dijeron que probablemente su enfermedad no se le iba a pasar, por lo que consideró quitarse la vida. Un día se despidió de su mamá al salir de la casa, con la decisión de suicidarse, mientras caminaba encontró 10 mil pesos, y él lo tomó como una señal para seguir viviendo y tener esperanza. Ese billete lo conservó como un amuleto y lo donó a la Teletón este año, “siento que la Teletón es increíble y como a mí me dio esperanza, me dio para creer, espero aunque sea poco. El valor para mí es incondicional y la quiero donar a la Teletón.