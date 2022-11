“¿Quién eres tú y qué hiciste con Marcela Vacarezza?”: Usuarios se sorprenden con tweet de Vacarezza

Usuarios de Twitter quedaron consternados ante un nuevo tweet de Marcela Vacarezza, la exanimadora y pareja de Rafael Araneda, en el marco de la Teletón. Ella reaccionó a un video del discurso del Presidente Gabriel Boric en la Teletón.

“Me acuerdo patentemente cuando era adolescente después cuando me puse adolescente, medio punky, que decía ‘en verdad quizás las empresas son las que hacen la movida’, y no po’, no son las empresas”, comenzó Boric.

“Son ustedes desde la casa, los que están en la casa porque más de dos millones de chilenos y chilenos hacen posible que la Teletón funcione todos los días, eso lo sé porque la Teletón es una de las instituciones más transparentes del país”, continuó.

Buenas palabras 👏🏼👏🏼👏🏼

Ante estas palabras, Marcela Vacarezza citó el tweet y escribió “Buenas palabras” junto a emoticones de aplausos. Esto despertó la sospecha de los usuarios debido a que Vacarezza es conocida por haber criticado múltiples veces al Presidente y su gobierno.

Los twitteros le escribieron “Quien eres tu y que hiciste con Marcela???”, “Pensé que era parodia”, “Me cambiaron a Marcela”, entre otros comentarios.

Quien eres tu y que hiciste con Marcela???

Pensé q era parodia 😆