[VIDEO] “Sí, me gustaría”: Máximo Bolocco admitió que le encantaría trabajar en la televisión

Esta tarde de domingo el hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem, fue a la segunda jornada del festival de música electrónica Creamfields que se realiza en nuestro país.

En el lugar fue abordado por una periodista de Radio ADN, quien no dudó en preguntarle cómo estaba y qué pensaba de las palabras de su tía Diana Bolocco, quien hace unos días aseguró que él tiene mucho futuro en una posible carrera en la televisión: “Si es hijo de la Cecilia Bolocco, lo tiene en sus genes, es parte de su personalidad también. Le ha tocado estar liderando esta prevención del cáncer de mama con su madre y lo ha hecho increíble”,

Ante la pregunta ¿te gustaría trabajar en la tele?, el hijo de la ex Miss Universo respondió que: “Sí me gustaría, lo he tenido pensado, que pase lo que tenga que pasar, yo feliz, además me encanta ayudar, y mediante la televisión puede ser una buena manera de hacerlo”.

También se refirió a la fundación que maneja junto a su madre Cecilia, que busca ayudar a los enfermos de cáncer: “La fundación que creamos va con todo, me encanta transmitir lo que queremos hacer y lo que queremos lograr, no hay nada que me motive más que ayudar”.

Finalmente, también se refirió a su futuro académico ya que está a un paso de terminar el colegio: “Todos mis amigos ya están en la universidad. Ahora doy la prueba PAES, ojalá darla rápido y listo, salir del colegio y entrar a un nuevo mundo, eso me tiene muy feliz”.

