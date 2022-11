“18 horas llevamos esperando para que no le hagan ni una hue...”: Memo Bunke arremetió contra el Hospital de Talca

Durante el pasado domingo, Memo Bunke utilizó sus redes sociales para realizar un furioso descargo en contra del Hospital de Talca, esto tras estar casi un día esperando a que atiendan al papá de su actual esposa.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante subió un registro de lo sucedido: “Aquí estamos, 18 horas llevamos esperando en este hospital, 18 horas para que no le hagan ni una hue.. a mi suegro, bueno, Hospital de Talca, qué quieren que les diga”, comentó de entrada.

Asimismo, criticó el trato del personal de la salud, quienes no atendieron a su familiar. “Nosotros llegamos a las 3 de la tarde de Santiago y estamos acá en urgencias del Hospital de Talca. No le han hecho ni una hue.., no ha comido, siendo diabético, no ha podido tomar agua, porque se supone que lo iban a operar y ahora el médico llega y dice que él cambió de turno y que no tiene idea, que tiene que volver a reevaluarlo, me estai hue...”, relató.

Finalmente, mencionó al actual Presidente Gabriel Boric, y aseguró que “la salud de mier... en este país. Bueno, a lo mejor va a haber que hablar con el Presidente. Qué cag... más grande. Hemos dormido en el auto esperando y lo tienen ahí, como si fueran dos viejos no más y no importaran y nadie dice nada, todos se lavan los manos, indignado con la hue...”, sentenció con molestia.

Acá de dejamos el video: