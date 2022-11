¿Casi da a luz en el Uber?: Vale Ortega contó una particular anécdota de su parto

Hace solamente un par de días nació la segunda hija de Vale Ortega, quien llegó al mundo unos días antes de lo programado, por lo que fue toda una nueva experiencia para la comunicadora.

En una conversación con Las Últimas Noticias, la influencer contó que todo comenzó cuando “estaba en mi departamento esa mañana y de repente solté como si fuera un jarrón de agua, se me había roto la fuente”.

Posteriormente, tuvo que llamar a la matrona y “me dijo que estuviera tranquila, que me fuera con calma a la clínica”.

Minutos después, Vale en conjunto con su pareja y padre de sus hijos, Jonathan Lawn, tomaron rápidamente un uber con dirección al recinto de salud. Sin embargo, no todo salió como planeaban.

“Íbamos a la clínica y me llegan unas contracciones medias atípicas, el pobre conductor me miraba por el retrovisor con cara de ‘voy a tener que asistir un parto’. Le dije que no se preocupara, que no daría luz en el auto”, recordó.

Finalmente, Ortega reveló algunos detalles de su parto de Sienna, el cual duró cinco horas. “Ella estaba muy decidida. Mucho trabajo en equipo (...) es una guerrera”, aseguró.