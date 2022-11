Ganó la lotería y cobró el premio disfrazado de pájaro para que su familia no le pida dinero

Para no creer. En China, un hombre ganó la lotería y decidió ir a buscar su premio –cerca de 30 millones de dólares– de una particular manera: disfrazado de pájaro para que así su familia no le pidiera dinero.

Según sostuvo Clarín, el ganador del pozo millonario decidió ir con un corpóreo amarillo para evitar que su señora y su hijo le pidieran dinero y dejaran el trabajo.

“No le dije ni a mi mujer y ni a mi hijo sobre el premio ganado por miedo a que se vuelvan demasiado complacientes y no trabajen o no se esfuercen en el futuro”, relató el hombre ante los medios locales.

De esta manera, totalmente desapercibido, cobró el millonario premio tras jugar la Lotería del Bienestar, que organiza el Gobierno chino de Xi Jinping.