“Me importa un carajo...”: Viñuela no se quedó callado tras recibir mala onda por su nuevo programa

Hoy lunes por la noche será el debut del nuevo programa llamado “Tal cual” de José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, quienes debutarán en las pantallas de TV+.

La noticia ha sido ampliamente difundida por distintos medios como La Cuarta. Por lomo mismo muchos usuarios de internet no dudan en enviarle mensajes -positivos y negativos- a Viñuela en sus redes sociales.

Mientras algunos están felices que el ex animador de Mega regrese a la televisión abierta, otros le postean opiniones muy mala onda sobre su nuevo proyecto. Pero José Miguel no es de quedarse callado y así lo comprobó en su programa de Instagram, Desde mi cocina con la Nené, donde no dudó en pararle los carros a un persona que desstrozó el programa que se estrena esta noche.

0,6 puntos

Mientras realizaba la transmisión por Instagram y hablaba de su nuevo programa en TV+. una usuaria le posteó: “0,6 puntos″, haciendo clara alusión al rating que marcó el debut de Sígueme y te sigo, el programa de TV+ que reemplazó a Me Late por las tardes, según reveló Luis Sandoval”,

Al ver el comentario, el ex animador de Mucho Gustó no se quedó callado y dijo: “Luz linda, 0,6 puntos. Me da lo mismo, no estoy buscando rating hoy día, Luz. Estoy buscando pasarlo bien, disfrutar. Así que aprende a alegrarte con el éxito de la gente, con lo que a la gente le hace feliz”, lanzó Viñuela.

“Me importa un carajo el rating, me interesa hacer un buen programa . Sino, estaría preocupado y estaría en otro lugar”, añadió y finalizo haciendo la siguiente reflexión: “¿Les doy un consejo? No crean tanta porquería que sale y vean mi Instagram, vean los programas acá, vean lo que nosotros hablamos aquí. Y no crean estupideces. Si ese es el problema cuando la gente se alimenta del conventilleo barato”.

