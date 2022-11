“No todo lo que brilla es oro”: Helhue Sukni confesó que se encuentra pasando un difícil momento personal

Helhue Sukni utilizó sus redes sociales para hablar con sinceridad con sus seguidores,

y les confesó que se encuentra atravesando un complejo momento personal a raíz de malos comentarios.

La abogada subió un video a Instagram con el objetivo de exponer que está sufriendo de episodios de angustia y depresión, y que por esta razón ha estado ausente de la plataforma.

“La tía Helhue después de llevar una semana caótica, porque la verdad es que he estado con depresión y todos ustedes tienen que saber que no todo lo que brilla es oro”, comentó la profesional mientras se realizaba su rutina de belleza.

Según las palabras de Helhue, algunos comentarios negativos y de gente con malas intenciones han logrado afectar de manera significativa su estado de ánimo.

“La tía Helhue también pasa por momentos de angustia”, se sinceró y aseguró que durante estos días “No sé lo que me pasa, no me dan ganas de hacer nada, me dedico sólo a trabajar, pero la verdad amigos es que no he estado bien”.

Sin embargo, Sukni aseguró no quiere privar a los cibernautas estupideces o anécdotas y “dejarlos tristes, porque yo sé que le subo el ánimo a mucha gente”.

“Pero a mí, ¿quién me sube el ánimo? Nadie po”, preguntó Helhue.