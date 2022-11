¿Pinilla cesante?: Aseguran que TVN no lo contempla en la parrilla del 2023

Al parecer Mauricio Pinilla estaría pasando por un complicado momento en su carrera televisiva, puesto que TVN no lo tendría contemplado para la parrilla programática del 2023.

Esta información fue entregada por Luis Sandoval en la última transmisión de “Que te lo digo”, en donde junto a Sergio Rojas repasaron el trabajo de Pinigol en el canal estatal.

Si bien, estuvo como rostro en el programa de fin de semana, la salida de su compañera Karen Doggenweiler y los diversos escándalos en su vida personal, entre ellos los videos con Natthy Chilena, le habrían jugado una mala pasada.

“Tendría contrato hasta diciembre de este año. Me dicen que el canal no le ven nuevas posibilidades, nuevos proyectos, por lo menos en el lado de la entretención. Todos los escándalos le pasaron la cuenta y ahora, hasta el momento, el canal no le renovaría el contrato porque no tiene proyectos para desarrollar”, sostuvo el periodista.

Asimismo, aseguró que “lo único que podría salvarlo es que el área deportiva de TVN lo pudiese rescatar, pero sería con otras condiciones, no le pagarían el sueldo suculento, sería sueldo de comentarista deportivo”, enfatizó.