¡Vamos Chile!: Hombre que donó 200 mil pesos a la Teletón por error pudo recuperar su dinero

Durante este fin de semana, se hizo viral en TikTok el registro de un hombre que por error donó 200 mil pesos a la Teletón tras haber digitado un 0 de más cuando se encontraba realizando la transferencia bancaria.

Su hija, Valentina (@valentinapazop), fue la encargada de subir el video a la red social y aseguró que su intención era donar 20 mil pesos.

Afortunadamente, este pequeño error tuvo solución, puesto que algunos usuarios de la plataforma decidieron realizar una “Lucatón” y lograron recaudar $180.000 que Patricio donó de forma accidental.

En una conversación con LUN, su retoña contó que a raíz de este momento se formó un ambiente bastante tenso en su casa y que su mamá terminó retando a su padre.

“Nunca pensé que se iba a hacer viral, no era esa la intención”, aseguró Valentina.

Posteriormente, uno de los cibernautas propuso la iniciativa, a lo que la joven decidió compartir los datos bancarios de la familia.

“Publiqué solamente una vez la cuenta y las personas empezaron a copiar y pegar los datos. Ahí comenzó a aumentar la cifra. Llegamos a nuestra meta de recaudar los $180.000, ya que eran $20.000 para la Teletón, pero lo superamos, así que subí otro video con la donación de la diferencia”, aseguró, puesto que recaudaron aproximadamente 234 mil pesos.

“Apenas teníamos el monto avisamos para que no siguieran transfiriendo. No queríamos que pareciera un abuso. Tras llegar al monto, eliminé los comentarios con la cuenta para que no siguieran enviando dinero”, contó.

Los 50 mil que quedaron a favor se fueron a la cuenta de la Teletón con el nombre “aporte de las personas de TikTok”.

Finalmente, Patricio comentó que se sintió muy emocionado “al recibir esa respuesta después de pasar un susto grande, porque estamos recién comenzando el mes y la situación no es muy buena. Le escribí a mi familia y le dije que estaba agradecido de nacer en un país tan solidario como Chile”.