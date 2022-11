Perrito se subió a un auto y se “adoptó solo”: el video causó sensación en TikTok

Un perrito se ganó el corazón de todos en las redes sociales, luego que se subiera a un automóvil de unos jóvenes que le hicieron cariño. El video fue compartido a través de TikTok y causó sensación, logrando más de 12 millones de reproducciones.

¿Qué pasó?

En el registro se puede ver como una joven y otra persona, quienes observan al can. Y el perrito inesperada, de un salto, logró ingresar al vehículo desde la ventanilla del asiento del copiloto.

“Vimos un perrito lindo en la calle, lo acariciamos y esto pasó”, se señala en el video.

Tras esto, el can se fue hacía los asientos traseros del automóvil y se acomodó tranquilamente allí. “¿Y ahora que hice?”, señaló la joven riéndose en el registro.

El video generó diversas reacciones. “Yo cuando me dan un poquito de afecto”, “se adoptó solo”, “La ley del perrito callejero, me haces cariño, permiso... me voy contigo”, “los perritos a veces escogen a sus dueños” y “el perrito los adoptó a ustedes”, fueron parte de los comentarios.