“Quería pedirle una foto y me mandó a la chu… “: Dani Castro reveló tenso encuentro con Liam Gallagher

Dani Castro compartió un desagradable momento que vivió junto al reconocido vocalista de Oasis, Liam Gallagher, quien es conocido por no tener un buen temperamento.

Cabe recordar que el británico se encuentra en nuestro país en el marco de su gira “C’mon you know”, que lo llevará a realizar un concierto durante este martes en el Movistar Arena.

Según lo relatado por la influencer, el cantante se encontraba hospedado en el Hotel Mandarim igual que ella, y que por esa razón se lo encontró en el gimnasio. Sin embargo, el momento no fue como ella esperaba.

A través de sus historias de Instagram, Dani contó lo sucedido: “Guapirulis, fui al gimnasio y me encontré con Liam Gallagher de Oasis. Quería pedirle una foto para mostrarselas a ustedes y me mandó a la chu… es un insoportable”,

“Igual yo peleé con él, porque me dijo como ‘¿qué haces acá?’. Y yo le decía ‘estoy acá, en el mismo

Tras este tenso encuentro, la participante de “El Discípulo del Chef” aseguró que le habló en inglés y le aclaró que ambos estaban en igualdad de condiciones, hasta le mostró su tarjeta del hotel para darle a entender que tenía todo el derecho de estar en el recinto.

“Puedo quedarme acá treinta horas en el gimnasio si quiero. Pero de verdad fue como si me estuviera echando. Como hue… no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Hay formas y formas”, afirmó entre risas.

“Así que voy a bajar de nuevo, a pelear”, siguió diciendo en tono de broma.

Finalmente, la cocinera comentó que solamente quería una foto para compartirla con sus seguidores. “Me la jugué por la foto para ustedes jaja pero ahora tengo una historia para contarles. No pensó que se encontraría con Danicsa choriza no fan”, sentenció.