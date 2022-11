“¿Cómo le haría eso? Al contrario”: Cecilia Bolocco niega desaire hacia Gabriel Boric

Cecilia Bolocco realizó una de sus habituales transmisiones en redes sociales donde repasó la intensa jornada de la Teletón 2022. Bajo este contexto, la diseñadora aclaró todo sobre su supuesto “desaire” hacia el Presidente Gabriel Boric.

A través de un Instagram Live, la exMiss Universo habló sobre los rumores de que ignoró al actual mandatario durante el inicio del evento solidario.

“Yo no le hice ningún desaire al Presidente. ¿Cómo le haría eso? Al contrario... Yo no sé de dónde salió eso del desaire al Presidente. ¿Cómo se les ocurre? Por supuesto que no. Lo aplaudimos, él estaba sentado en primera fila”, aseguró de entrada tras las diferentes consultas de sus seguidores.

Posteriormente, Cecilia aseguró que Boric demostró que se encuentra comprometido con la fundación: “Habló muy interiorizado sobre la realidad de la Teletón, me pareció maravilloso. Ojalá también nos ayudara con el tema del cáncer”, lanzó.

Acá te dejamos el Instagram Live: