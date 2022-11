“Mucha plata la podría haber usado para ayudar a mi mamá”: Daniela Castro rompe en llanto y acusa de estafador a su ex

Daniela Castro colapsó en llanto esta tarde luego de conocer del viaje que su expareja, Max Rivera Papic, realizó esta semana a Buenos Aires, mientras sigue sin pagarle una millonaria deuda.

La participante de “El discípulo del chef”, si bien no dio el nombre de Rivera en sus historias, debido a eventuales problemas judiciales a futuro, reafirmó las acusaciones que hace meses realizó en contra de su ex, quien además es primo del animador Martín Cárcamo, a quien acusó de “mitómano, infiel y estafador” en otra historia de su red social. Esto último, fue lo que refrendó en sus historias de esta tarde.

La denuncia de Daniela Castro

“La pregunta del día de hoy es: ‘¿Cómo hay alguien que le debe millones de pesos a millones de personas, pero sí tiene plata para pagarse un pasaje a París y después un pasaje a Chile?’. ¡No entiendo! No, si entiendo. Todos sabemos cuál es el nombre de las personas que hacen esas cosas, pero lo hablo por mí y por todos mis compañeros. Que somos varios”, inició la mediática, quien complementó su acusación en sus historias de la red social con una publicación en la que comparó a su ex con personajes como el expresidente de la ANFP, Sergio Jadue; y el comentarista deportivo, Mauricio Israel.

“Me faltó Buenos Aires, me acaban de decir (...) ojalá piensen en las familias a las que debe millones. Hay gente cara de raja y muchos estamos afectados (...) ¡Qué impotencia! Me llamaron personas llorando de la impotencia. Real, jamás pensé que existía gente peor que Jadue y Mauricio Israel juntos. Quiero llorar porque todos trabajamos por plata que otro se gasta y casi le hacen un altar”, escribió la influencer en la primera de las tres historias que dedicó para desahogarse por la estafa millonaria que le hizo su ex.

Daniela Castro. Fuente: Instagram @ladanicastror.

“Saben que soy muy honesta con ustedes y de verdad esto me afecta y me duele mucho este tipo de cosas. Por eso lo suelo compartir. Lo comparto porque no tengo nada que hacer. No se puede hacer nada legal, y me genera una impotencia terrible, y como que colapsé. No puedo creer que haya gente tan fea, con personas que ya... a mí me va bien, pero hay gente que no tiene esas capacidades y aún así esta gente se da una vida que no es real. En verdad me duele demasiado y me da mucha impotencia (...) quiero todo a la...”, continuó la influencer.

Daniela Castro. Fuente: Instagram @ladanicastror.

“Hay muchas cosas que no cuento, lo he pasado pésimo y ahora colapsé. Años de trabajo de miles y nadie de su familia dice ni disculpas ni gracias. Es doloroso. No se puede hacer algo legal, porque no tiene nada, vive con plata de otros”, lamentó Castro.

Sobre el final, y ya más angustiada, la joven chef se lamentó por la pérdida de ese dinero, ya que con esos montos perfectamente pudo haber ayudado a su madre o haberlo destinado a la fundación en ayuda de animales que tiene.

Daniela Castro. Fuente: Instagram @ladanicastror.

“Y ahora sí, voy a hiper confesarme con lo que más me duele. Que podría (...) mucha plata podría haberla usado para ayudar a mi mamá, para ayudar a la fundación Chalota, para ayudar a personas que de verdad lo valoraran y se la llevó un saco de hueva que no (...) que le importa un pico”, agregó.

Consultada por Publimetro para profundizar más detalles respecto de su denuncia en contra de Rivera, la figura de “El discípulo del chef” prefirió el silencio, considerando que lo que denunció en su Instagram “es un tema serio”.

“Lo siento, no hablaré de eso por medios escritos, pero es porque es un tema serio. Y por medio escrito es delicado”, finalizó.